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Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились

21.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились

Известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух узаконил свои отношения с актрисой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Видеозапись самой церемонии опубликовала сама Елизавета на свое странице в Instagram, то же самое сделал и ее жених.

Судя по видео, это была скромная, но трогательная церемония. В комментарии к записи говорится лаконичное «Маршрут построен». За считанные часы видео просмотрели сотни тысяч раз, подписчики и фанаты от всего сердца поздравляют новобрачных, желая им успехов, счастья, здоровья, любви и гармонии.

При этом не уточняется, где именно расписались 47-летний жених и 25-летняя невеста.

Об отношениях многим полюбившейся актрисы и знаменитого фигуриста стало известно летом этого года.

Фото: кадр из видео «Вечерний Ургант»

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Известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух узаконил свои отношения с актрисой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Видеозапись...
 
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