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Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух поженились
Источник материала: ОНТ
Известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух узаконил свои отношения с актрисой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Видеозапись самой церемонии
Судя по видео, это была скромная, но трогательная церемония. В комментарии к записи говорится лаконичное «Маршрут построен». За считанные часы видео просмотрели сотни тысяч раз, подписчики и фанаты от всего сердца поздравляют новобрачных, желая им успехов, счастья, здоровья, любви и гармонии.
При этом не уточняется, где именно расписались 47-летний жених и 25-летняя невеста.
Об отношениях многим полюбившейся актрисы и знаменитого фигуриста стало известно летом этого года.
Фото: кадр из видео «Вечерний Ургант»
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Известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух узаконил свои отношения с актрисой сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Видеозапись...
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