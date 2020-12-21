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В Италии мужчина убил двух сыновей, а потом совершил самоубийство

21.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии мужчина убил двух сыновей, а потом совершил самоубийство

В итальянском городе Требазелеге на северо-востоке от Падуи отец убил двух сыновей, а потом покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает La Repubblica.

По версии карабинеров, которые провели расследование на месте преступления много часов, мальчики знали о планах отца и хотели убежать. Отец догнал их, убил, перерезав горло, а потом всадил тот же нож себе в сонную артерию.

Мальчикам было 13 и 15 лет. Их родители были разведены, а мать мальчиков жила неподалеку. Тела жертв и убийцы нашел родственник семьи, навестивший их утром.

Что послужило причиной для такого поведения, не сообщается.

Фото pixabay

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В итальянском городе Требазелеге на северо-востоке от Падуи отец убил двух сыновей, а потом покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает La Repubblica. По версии...
 
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