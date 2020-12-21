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В Италии мужчина убил двух сыновей, а потом совершил самоубийство
Источник материала: ОНТ
В итальянском городе Требазелеге на северо-востоке от Падуи отец убил двух сыновей, а потом покончил жизнь самоубийством. Об этом
По версии карабинеров, которые провели расследование на месте преступления много часов, мальчики знали о планах отца и хотели убежать. Отец догнал их, убил, перерезав горло, а потом всадил тот же нож себе в сонную артерию.
Мальчикам было 13 и 15 лет. Их родители были разведены, а мать мальчиков жила неподалеку. Тела жертв и убийцы нашел родственник семьи, навестивший их утром.
Что послужило причиной для такого поведения, не сообщается.
Фото pixabay
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В итальянском городе Требазелеге на северо-востоке от Падуи отец убил двух сыновей, а потом покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает La Repubblica. По версии...
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