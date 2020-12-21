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Появился полезный ресурс для пересекающих белорусскую границу в условиях COVID-19

21.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Появился полезный ресурс для пересекающих белорусскую границу в условиях COVID-19

Для тех, кто в условиях пандемии решит пересечь границу, Государственный пограничный комитет Беларуси, создал специальный ресурс.

Он разъяснит ограничения, которые сегодня вступают в силу. На портале – информация о порядке пересечения границы через наземные и воздушные пункты, транзитом. Также на сайте можно узнать, кому не нужно отправляться на самоизоляцию и делать тест на COVID-19.

Ограничения коснутся пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска. 

 

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Для тех, кто в условиях пандемии решит пересечь границу, Государственный пограничный комитет Беларуси, создал специальный ресурс. Он разъяснит ограничения,...
 
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