Появился полезный ресурс для пересекающих белорусскую границу в условиях COVID-19

Источник материала: ОНТ

Для тех, кто в условиях пандемии решит пересечь границу, Государственный пограничный комитет Беларуси, создал специальный ресурс.

Он разъяснит ограничения, которые сегодня вступают в силу. На портале – информация о порядке пересечения границы через наземные и воздушные пункты, транзитом. Также на сайте можно узнать, кому не нужно отправляться на самоизоляцию и делать тест на COVID-19.

Ограничения коснутся пересечения границы иностранцами и белорусами в обоих направлениях через наземные погранпереходы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, а также воздушные пункты пропуска.

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