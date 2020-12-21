«Вифлеемская звезда-2020» появится сегодня в небе

Источник материала: ОНТ

Такого не было со времён Средневековья! Сегодня белорусы увидят редкое астрономическое явление – в ночном небе встретятся и сольются Юпитер и Сатурн.

Две самые большие планеты Солнечной системы примерно каждые 20 лет «становятся в пару», но впервые за очень долгое время они будут так близко друг к другу. Последний раз подобное явление наблюдалось почти 800 лет назад. Яркое пятно уже прозвали «Вифлеемской звездой 2020-го» из-за того, что редкое явление припадает на день зимнего солнцестояния и канун западного Рождества. Двойную планету сегодня после захода солнца можно наблюдать невооруженным глазом, в том числе и в Беларуси. В таком состоянии Юпитер и Сатурн будут находиться примерно 5 дней, поэтому есть шанс увидеть «великое соединение» даже если сегодня помешает плохая погода.

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