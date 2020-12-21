Смех до слёз! Коты, которые точно умеют привлекать внимание!

Источник материала: ОНТ

Коты очень интересные питомцы! Они выбирают самые неожиданные места для отдыха и развлечений, чем умиляют своих хозяев. Сделали для вас подборку смешных фото кошек.





































































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