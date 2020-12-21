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Всебелорусское народное собрание: каких решений от делегатов ждут люди в разных регионах страны?

21.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание: каких решений от делегатов ждут люди в разных регионах страны?

Как показали события второй половины этого года, Беларуси необходимо работать над укреплением государственности. Перемены необходимы, но реформировать экономику, а тем более государственное устройство, надо вдумчиво, аккуратно. 

И прежде чем отрезать, отмерять здесь необходимо не семь раз, а гораздо больше. Иначе можно наломать дров на годы вперед. В этом с Президентом Лукашенко солидарен и его российский коллега Путин.

Собственно, и будущее Всебелорусское народное собрание, которое состоится в начале следующего года, – один из способов укрепления нашего суверенитета. Ведь что решили тысячи, трудно будет поставить под сомнение и оспорить. Собрание – это и мозговой штурм по выработке важных исторических решений. 

Мы также – уже традиционно – проводим своеобразное исследование: узнаём, каких решений от делегатов ждут люди в разных регионах страны. Спрашиваем как обычных белорусов, так и представителей местной власти. 

Подробнее – в видеоинформации. 


 

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Как показали события второй половины этого года, Беларуси необходимо работать над укреплением государственности. Перемены необходимы, но реформировать...
 
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