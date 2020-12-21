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Законодатели США согласовали пакет мер стимулирования экономики на $900 млрд

21.12.2020 10:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов.

Об этом сообщил в воскресенье лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл.

«Четыре лидера Сената и Палаты представителей пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа. <...> Мы договорились о пакете объемом почти 900 млрд долларов», - сказал Макконнелл, выступая в верхней палате Конгресса США, передает ТАСС.

Согласованный законодателями пакет предусматривает предоставление дополнительно 300 долларов в рамках пособий по безработице, прямые выплаты в размере 600 долларов ряду категорий граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов, столкнувшихся с угрозой выселения из-за неспособности оплачивать счета за аренду. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше 6 трлн долларов с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой.

Палата представителей и Сенат проголосуют по новой инициативе в понедельник. Она дополнит собой пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около 1,4 трлн долларов.

 
 
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Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900...
 
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