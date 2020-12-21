Минск и Москва выясняют отношения по металлолому









"Завтра твоей страны" . На прошлой неделе Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила официальное заявление вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, который по совместительству является председателем ЕЭК. В заявлении он настаивает на отмене принятого в конце ноября Коллегией ЕЭК решения «по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕЭАС», касающихся возможностей вывоза лома и отходов черных и цветных металлов с территории Беларуси в страны-союзники, пишет





Игорь Петришенко отмечет, в частности, что этот вопрос нужно рассмотреть еще раз, и на этот раз на заседании Высшего Евразийского экономического совета, то есть на уровне глав пяти государств.





Действующий сейчас разрешительный порядок вывоза металлолома из Беларуси в страны ЕАЭС в ноябре этого года Коллегия ЕЭК квалифицировала «как препятствие, имеющие признаки барьера на внутреннем рынке Союза». Коллегия попросила Минск устранить до конца 2020 года это препятствие в рамках его обязательств по функционированию внутреннего рынка ЕАЭС. Интересно, что подписано это решение Михаилом Мясниковичем, который в настоящее время является председателем Коллегии ЕЭК.





Сами белорусы успешно работают на российском рынке металлолома, обеспечивая за его счет значительную часть потребностей Белорусского металлургического завода в Жлобине. Еще в 2003 году БМЗ вместе с местным партнером создал Торговый дом «БМЗ», который занимается сбором и переработкой лома на территории России. В его структуру входят три заготовительных склада – в Смоленске, Москве и Брянске. Бизнес торгового дома суперприбыльный – в прошлом году он заработал на заготовке лома около 400 млн российских рублей и с эти показателем вошел в топ-10 самых прибыльных предприятий с белорусским капиталом в России.



