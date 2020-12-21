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Лукашенко назначил нового гендиректора телеканала СТВ
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко сегодня проводит кадровый день. Будут произведены новые назначения. В частности, назначен новый гендиректор телеканала СТВ, сообщает телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе.
Должность генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» оставалась вакантной после того, как предыдущий руководить Игорь Луцкий стал министром информации.
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Александр Лукашенко сегодня проводит кадровый день. Будут произведены новые назначения. В частности, назначен новый гендиректор телеканала СТВ, сообщает...
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