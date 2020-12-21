ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ярослав Романчук: «Нас ждет затягивание поясов»

21.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный экономист о вариантах для белорусской экономики в 2021 году.



Своим прогнозом исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук поделился с газетой «Белорусы и рынок».

— В 2021-м нас ждет затягивание поясов: сокращение доходов (зарплат, пенсий и пособий), покупательной способности, — отметил экономист. — Заметьте, никто и не заикается про «по 500», потому что уже давно средняя зарплата меньше. И в следующем году сократится еще на 20—25 %. А «объяснять» это, наверное, будут санкциями и тем, что «НАТО нападает». Или расскажут, что созвездие Гончих псов как-то помешало выполнить гениальные планы белорусской власти.

Многие предприятия закредитованы и при низкой или даже отрицательной рентабельности вернуть эти деньги не имеют возможности. И если слух о том, что Павлу Каллауру «не продлевают контракт», подтвердится и будет назначен кто-то склонный поддерживать кредитную экспансию, тогда добро пожаловать в новый виток инфляционно-дефляционной спирали. Предприятия будут обеспечены «обороткой», а все остальные станут платить «девальвационный налог».


Другого способа финансирования госрасходов и поддержки этих предприятий нет. Они, конечно же, существуют в природе, но нынешней власти недоступны: приватизация (но сторонников этого пути решения проблем я в верхах не вижу) и размещение гособлигаций (никто денег этой власти на Западе не даст). Да и под 9—10 % годовых едва ли найдется много желающих дать больше 1,5—2 млрд долларов. А отдавать-то в 2021-м придется гораздо больше: 3—4 млрд долларов!

Главной угрозой в 2021 году я вижу токсичные активы банков и предприятий, а также недоверие населения, которое может еще больше ухудшить финансовое состояние банков. Потеря налоговых поступлений, рост дефицита бюджета, резкое падение возможностей зарабатывать и брать в долг на внешних рынках — вот очевидные угрозы, с которыми белорусская власть столкнется в 2021 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный экономист о вариантах для белорусской экономики в 2021 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кац: «Белорусские власти пытаются создать впечатление, что, если что-то пойдет не так, то в Минск приедет российский ОМОН»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика