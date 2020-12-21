«Наказать средний класс за революцию»: в следующем году вырастут налоги для ИТ, предпринимателей, ремесленников

Какие налоги вырастут

Налог на прибыль операторов мобильной связи — на 30% (было 18%).

Подоходный налог резидентов Парка высоких технологий — на 13% (было 9%).

Единый налог с индивидуальных предпринимателей в Минске разрешили увеличивать в 4 раза, в областях — в 2 раза (ранее местные власти имели право ставки уменьшать).

Акцизы на сигареты — на 15%

Плата за ремесленничество и агротуризм — 2 базовые (была 1) — до 54 рублей.

Аренда и земельный налог с торговых центров — 1,5% (было 0,7%).

Вводят плату за пересечение границы на автомобиле.

Транспортный налог будут взимать без привязки к техосмотру.

Ставки налогов также индексируют с поправкой на инфляцию.





Также законом предусматривается повышение налогов для физических лиц и ИП. За репетиторство в Минске планируют поднять плату до 40 рублей (сейчас 36 рублей), в областных городах до 35 рублей (сейчас этот сбор, например, в Минском районе — 27 рублей). Единый налог за разработку сайтов планируют поднять до 116 рублей (сейчас 97 рублей).





После поднятия акцизов до 15% серьезно могут подорожать сигареты и алкоголь. В бюджете на 2021 год планируется получить 19,5 миллиарда доходов от налогов. В бюджете на 2020 год доход от налогов был больше-19,8 миллиарда.





«Для бизнеса важна предсказуемость, а в Беларуси с этим проблемы»

В Беларуси постоянно меняются условия для бизнеса, что для бизнеса очень существенно. На это обращает внимание директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





«В развитых странах налоги выше, но там предсказуемая ситуация: соблюдаются законы, инвесторы защищены. У нас постоянно меняется законодательство, сейчас вот меняется налоговое. Это создает дополнительные составляющие непредсказуемости, не способствует тому, чтобы бизнес держался за Беларусь. Власти показывают, что сегодня они пообещали одно, а завтра передумали», — говорит Александр Чубрик.





Повышение налогов, по мнению эксперта, может помочь получить дополнительные поступления в бюджет. Но это может сработать «только в короткой перспективе».





«В долгосрочной перспективе это может дать обратный эффект. Если айтишникам изменят условия и для них будет общий налоговый режим, это прижмет сферу на определенное время. Бизнес может пойти в тень, может уехать из страны», — говорит экономист.





«Это наказание для среднего класса от властей»

Повышение налогов не спасет экономику, полагает руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук. По его мнению, такой шаг выглядит наказанием для недовольных.





«В ситуации, когда бизнесу не хватает оборота, дыра в бюджете, у половины белорусов нет никаких сбережений, — и здесь повышение налогов, это выглядит как политически-карательная мера. Наказать средний класс за революцию. Белорусская власть все делает, чтобы уничтожить средний класс. Будут уезжать люди, будут оставлять активы, но власти это не болит, они за это денег не платят», — говорит Ярослав Романчук.





Повышение налога приведет также к ухудшению состояния экономики, считает он.





«Последние 5 лет бизнес говорит о тяжести налогов, а правительство еще повышает их», — добавляет Ярослав Романчук.





«Другие страны уменьшают бремя для бизнеса»

Во время пандемии многие страны выделили средства, чтобы поддержать бизнес в трудных условиях. Даже в Китае налоги начали уменьшать, приводит пример Ярослав Романчук. Во многих странах на фоне пандемии вводили налоговые каникулы. В Беларуси таких мер не было.



