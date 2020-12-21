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Тасман о дебатах Левченко и Недосекова: «Судя по всему, Максим мало образован»

21.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о прямом эфире в инстаграме баскетболистки Елены Левченко и легкоатлета Максима Недосекова.




Напомним, Левченко вызвала Недосекова на разговор в прямом эфире о двух письмах спортсменов (провластном и за новые выборы). Недосеков согласился и их разговор состоялся 19 декабря.

Реакция Бориса Тасмана была такой: 

«Пару слов о диалоге Елены Левченко и Максима Недосекова.

Судя по всему, 22-летний Максим, к большому сожалению, мало образован. Об этом, например, свидетельствует фраза о том, что он представляет не народ, а флаг, гимн и людей, которые его готовили, занимают должности и ведут его к достижениям. Будто бы он с тренерами Пологовым и Нарейко сидит на сборах в Стайках на личные средства спортивных функционеров.

Другая несуразица: «Причем тут люди, которые не интересовались мной?»

Еще недавно судьбу Максима во многом определял Вадим Девятовский, занимавший несколько высоких должностей. При председателе БФЛА и депутате ППНС Девятовском Недосеков выиграл юниорский и молодежный чемпионаты Европы, Европейские игры, стал 4-м на ЧМ. После известного заявления Вадима Анатольевича: «Лукашенко – не мой президент!» Девятовского, который еще год назад выговаривал Максиму за его критические комменты, от легкой атлетики отстранили. И теперь судьба Недосекова в руках других людей.

Однако жизнь горазда на сюрпризы. Вдруг у спортсмена случится положительная допинг-проба (как у Арзамасовой и Набокова), вдруг произойдут перемены в государстве, и тогда судьба прыгуна может перейти в новые, пока неведомые ему руки. И это могут быть люди, которые сейчас им не интересуются и на которых ему сейчас...

А рассуждения Недосекова о том, что в тюрьмах людей могут бить, отдают дремучестью. Как и его представления о свободе слова: его приглашают на ТВ, а Левченко запихивают на Окрестина.

В спортивной среде немало приспособленцев и авантюристов, которые стремятся к результату любой ценой. Предположим, такие есть и в окружении Недосекова. Очень похоже, Максим озвучил не только свою, но и их жизненную философию.

Однако при всей одиозности некоторых оценок молодого парня есть и очевидные плюсы.

Во-первых, Максиму делает честь то, что он согласился на диалог с Левченко – не труханул, не смолчал, не уклонился под каким-либо предлогом.

Во-вторых, понравилась уважительная тональность, которую Недосеков соблюдал в течение всей беседы с Еленой.

В-третьих, дкупает прямота и безыскусность ответов Максима на острые и, вероятно, не самые простые для него вопросы. В четвертых, он, как показалось, искренне признал, что в каких-то вопросах не разбирается и допустил возможность ошибочности собственных оценок.

Всё вместе – уже немало!

Фактически Недосеков показал пример представителям власти и коллегам по спорту: смотрите, с «протестунами» можно и нужно разговаривать!

Поэтому оба участника диалога достойны аплодисментов», – написал Тасман в своем фейсбуке.
 
 
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Известный спортивный журналист Борис Тасман поделился мнением о прямом эфире в инстаграме баскетболистки Елены Левченко и легкоатлета Максима Недосекова.
 
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