Вратарь хоккейного «Динамо» о протестах в Беларуси: «Об этом нельзя говорить»

Фото: ХК «Динамо-Минск»





— Уфф… Хорошо. Конечно, мимо этого нельзя пройти, но я и вся команда стараемся сосредоточиться на хоккее. Для белорусских хоккеистов это определенно более щекотливая тема. Но об этом нельзя говорить.





Когда начались протесты, я получал сообщения о том, все ли со мной в порядке. Нам советуют оставаться дома, когда есть митинги. А мы можем сменить тему? Я бы не хотел это комментировать, — сказал Фурх.