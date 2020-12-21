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Вратарь хоккейного «Динамо» о протестах в Беларуси: «Об этом нельзя говорить»

21.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь хоккейного «Динамо-Минск» Доминик Фурх ушел от комментирования темы протестов в Беларуси в интервью чешскому изданию idnes, пишет SPORT.TUT.BY 


Фото: ХК «Динамо-Минск»

— Уфф… Хорошо. Конечно, мимо этого нельзя пройти, но я и вся команда стараемся сосредоточиться на хоккее. Для белорусских хоккеистов это определенно более щекотливая тема. Но об этом нельзя говорить.

Когда начались протесты, я получал сообщения о том, все ли со мной в порядке. Нам советуют оставаться дома, когда есть митинги. А мы можем сменить тему? Я бы не хотел это комментировать, — сказал Фурх.
 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь хоккейного «Динамо-Минск» Доминик Фурх ушел от комментирования темы протестов в Беларуси в интервью чешскому изданию idnes, пишет SPORT.TUT.BY 
 
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