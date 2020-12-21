15 золотых браслетов и $40 миллионов призовых. Рассказываем про мировых звезд покера, в том числе из Беларуси

Источник материала: Onliner Если счастливчики, выигравшие в лотерею , надеялись исключительно на фортуну, то эти ребята от нее зависят лишь отчасти. Хорошая память, стратегическое мышление, холодный ум — эти и другие качества для покеристов зачастую гораздо более важны, чем удача. Сегодня вместе с компанией Parimatch рассказываем о тех, кто сумел не только выиграть состояние, но и показать себя лучшими мировыми игроками. И это не только иностранцы.

Белорус Никита Бодяковский. $28 миллионов на счету и 13-я позиция среди самых успешных игроков в истории

29-летнего уроженца Мозыря Никиту Бодяковского называют одним из самых успешных игроков в покер с постсоветского пространства. А специализированные издания уже поместили его на тринадцатую строчку самых успешных игроков в истории. На его счету более $28 миллионов выигрышей.

В покер Никита пришел из шахмат. Его отец был кандидатом в мастера спорта по шахматам. Сын продолжил увлечение отца. С шести лет мальчик ходил в шахматный кружок Мозырской СДЮШОР №2. В девять лет Бодяковский выиграл чемпионат республики и вообще трижды становился его победителем, несколько раз ездил на чемпионаты Европы и тоже неплохо выступал. С 12 лет был ведущим игроком в школьной команде шахматистов области.





— Ему нравилось разбирать сложные позиции, играть с соперниками постарше и посильнее. Неудачи только раззадоривали, заставляли мобилизоваться. А еще, что бывает совсем редко, юный шахматист очень рано научился совершенствовать мастерство по книгам, — рассказывал тренер Бодяковского.

Но ближе к окончанию школы Никита понял, что выбранный вид спорта не самый денежный, и нашел занятие поприбыльнее. В выпускном классе 16-летний парень увлекся покером и зарегистрировался на онлайн-турнир под ником отца, что потом вскрылось, и выигранные до 18 лет деньги заблокировали. Но Никита решил продолжать увлечение и стал ездить на офлайн-турниры. Правда, первые три года вхолостую, результата особого не было.





Но уже в 2012 году на его счету появилась первую крупную сумму в $164 тысячи, в 2015-м стал третьим на турнире WCOOP и забрал $594 тысячи. Через год уже участвовал в Европейском покерном турнире, где выиграл $210 530. В 2018 году Никита попал в турнир суперхайроллеров в Южной Корее. Тогда он забрал главный приз — $5,255 миллиона. В этом же году победил на Европейском покерном турнире и забрал с собой $2 миллиона.

— Мне нравится входить в группу топ-игроков. Я уже десять лет занимаюсь покером. И это мотивирует меня — я хочу становиться как можно лучше. У меня есть время. По крайней мере, пока не исполнится 30, — отмечает он.





При этом, что интересно, пока золотого браслета в мировой серии покера (World Series of Poker, или WSOP) у него нет. Как, к примеру, у белоруса Романа Афанасенко, который выиграл браслет в этом году. Или у Василия Фирсова, который был одним из первых белорусов, выигравших золотой браслет на WSOP 2015.

Американец Фил Хельмут. 15 золотых браслетов и аллея покерной славы

54-летний Фил Хельмут находится в зале славы покера с 2007 года. Это победитель главного турнира Мировой серии покера и обладатель 15 золотых браслетов. Что на сегодняшний день является рекордом.





Фил Хельмут родом из городка Мэдисон (штат Висконсин) из многодетной американской семьи. Фил был старшим из пятерых детей в семье. Его отец, заместитель декана Мэдисонского университета, обладатель двух докторских степеней, был уверен, что Фил также станет преподавателем. И да, Хельмут с легкостью поступил в университет Висконсина, отучился три курса, но бросил учебу ради игры в покер. К слову, сдавать карты его научила бабушка. Родители не приняли выбор сына, и они надолго разругались.

Первый раз в мировой серии покера Фил сыграл в 1988 году, но победы тогда не случилось. Спустя год в свои 24 он вернулся на WSOP и стал самым молодым обладателем золотого браслета и $750 000. С того времени он выигрывал золотые браслеты один за другим. В 2007 году, к примеру, Хельмут стал обладателем 11-го чемпионского браслета, а два года назад получил 15-й, что считается абсолютным рекордом турнира.





За время игр Хельмут выиграл в общей сложности $23 миллиона. Его считают одним из самых богатых покеристов в мире. Между тем в одном из интервью журналистам он заявил, что ставит цель — выиграть 24 чемпионских браслета.

«Если бы в покере не было удачи, я бы побеждал постоянно», — считает он.

При этом Фил Хельмут известен своим эксцентричным характером. Он превращает игру в целое шоу, появляясь за столом то в образе Тора, то в одеяниях Цезаря, до этого за покерным столом его видели и в гоночном костюме, и в форме генерала. В свободное от игр время он пишет книги про игру в покер, выступает экспертом на специализированных каналах. У него есть семья и дети. К слову, жена Хельмута Кэтрин также играет в покер.