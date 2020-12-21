19 обвиняемых, 37 подозреваемых: в Бресте расследуют уголовные дела о нарушении работы общественного транспорта

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В Управлении Следственного комитета по Брестской области рассказали о продолжении расследования уголовного дела о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По данным следствия, днем 13 сентября лица, участвовавшие в несанкционированном массовом мероприятии, находясь в центре Бреста, на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, совершали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, препятствовали движению транспортных средств на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций.

Как сообщили в СК, в результате противоправных действий произошли следующие нарушения в работе транспорта:

ограничение движения транспортных средств с 16:20 до 17:45 по проспекту Машерова от улицы Ленина до «Кобринского путепровода»;

с 16:45 до 17:25 по бульвару Космонавтов от улицы Буденного до проспекта Машерова, по бульвару Шевченко от набережной Франциска Скорины до проспекта Машерова — остановлено движение маршрутов КУТП «Троллейбусный парк», в результате чего общий простой составил более 29 часов;

остановлено движение маршрутов и сорвано два рейса городского автобусного транспорта ОАО «Брестский автобусный парк», в результате чего общий простой составил более 5 часов и не выполнено более 26 км пробега;

остановлено движение двух маршрутов экспрессного сообщения городских перевозок пассажиров в регулярном сообщении на 5 минут.

Кроме того, работа трех торговых киосков сокращена на различное время и работа одного из ресторанов прервана более чем на 30 минут.

— В ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками различных подразделений органов внутренних дел были установлены личности участников противоправных деяний. Следователями допрошены обвиняемые и свидетели, проведены осмотры места происшествия, записей камер видеонаблюдения и видеозаписей, размещенных в сети интернет, которые после осмотра приобщены к материалам уголовного дела, — проинформировали в СК. — В ходе допроса один из обвиняемых пояснил, что об организации массового мероприятия в этот день, времени и месте сбора людей он узнал из Telegram-каналов, на которые подписан. Другой обвиняемый сообщил, что вместе со знакомым отдыхал в центре города. Когда увидел движущуюся колонну людей, присоединился к ней из любопытства.





Как сообщается, в отношении десяти обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций». К девяти из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному — домашний арест. Все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.

Расследование уголовного дела в отношении иных девяти обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Кроме того, продолжается работа по установлению иных участников указанных противоправных действий.