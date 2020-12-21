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Файлы сохранения Cyberpunk 2077 портятся, если их размер — больше 8 мегабайт

21.12.2020 10:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Игру Cyberpunk 2077 продолжают преследовать напасти, разработчики только успевают выпускать патчи и хот-фиксы (но их пока не очень много). Вероятно, в какой-то момент основные проблемы удастся решить, однако до этого момента армия недовольных может стать очень большой. Кстати, именно размер файлов сохранения стал очередной преградой на пути к счастью в антиутопическом киберпанковом будущем.

Файлы сохранения Cyberpunk 2077 портятся, если их размер — больше 8 мегабайт

Появилось множество сообщений о том, что при достижении объема в 8 мегабайт файлы сохранения «портятся». Причем восстановлению они не подлежат, и единственный вариант продолжить игру — использовать более ранние сейвы (и, судя по всему, придется не допускать их роста выше указанного объема). Для этого разработчики рекомендуют таскать в инвентаре меньше предметов и всякого рода лута для крафта предметов.

В CD Projekt Red также сообщают, что в будущих апдейтах размер файлов сохранений может быть увеличен. Для пользователей, которые наиграли десятки часов и собрали коллекцию полезных и не очень предметов, это станет слабым утешением.

 
 
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Игру Cyberpunk 2077 продолжают преследовать напасти, разработчики только успевают выпускать патчи и хот-фиксы (но их пока не очень много). Вероятно, в какой-то момент...
 
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