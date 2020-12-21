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Транспортный коллапс на границе продолжается
Источник материала: Хартия'97
Транспортный коллапс на границе продолжается
Около полторы тысячи большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами ЕC.
Как пишет сайт
Литва
«Каменный Лог» — более 350;
«Бенякони» — более 250;
«Котловка» — более 200;
«Привалка» — более 40.
Латвия
«Григоровщина» — более 200;
«Урбаны» — более 200.
Польша
«Брузги» — более 210;
«Берестовица» — более 20.
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Около полторы тысячи большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами ЕC.
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