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Транспортный коллапс на границе продолжается

21.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Транспортный коллапс на границе продолжается

  • 21.12.2020, 10:06
Транспортный коллапс на границе продолжается

Около полторы тысячи большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами ЕC.

Как пишет сайт naviny.by, ситуация на границах Беларуси, по данным Госпогранкомитета на 08:00, следующая:

Литва

«Каменный Лог» — более 350;

«Бенякони» — более 250;

«Котловка» — более 200;

«Привалка» — более 40.

Латвия

«Григоровщина» — более 200;

«Урбаны» — более 200.

Польша

«Брузги» — более 210;

«Берестовица» — более 20.

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Около полторы тысячи большегрузных автомобилей скопилось на границе Беларуси со странами ЕC.
 
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