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Журналист Юрий Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Украины

21.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Журналист Юрий Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Украины

  • 21.12.2020, 9:30
Журналист Юрий Бутусов согласился стать внештатным советником министра обороны Украины
Юрий Бутусов

Он заявил, что будет занимать должность два месяца.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, которому сначала предложили должность в Министерстве обороны Украины, а потом передумали, провел срочную встречу с главой ведомства Андреем Тараном.

Об этом Бутусов сообщил в «Фейсбуке»

По итогам встречи он согласился на два месяца стать внештатным советником министра обороны.

«Оказывается, такая срочность и публичность вызова объяснялась тем, что министр предложил мне четыре должности: начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны; начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики; начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО); внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-то полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом», — написал он.

«Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают», — добавил Бутусов.

Журналист отметил, что, предлагая эти должности, министр обороны признал объективность и справедливость его критики и попросил помочь организовать правильную информационную политику Минобороны.

«По итогу: я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца», — сообщил Бутусов.

Он пообещал за этот срок сделать серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца — 20 февраля — сделать итоговый доклад. По результатам доклада Бутусов также сообщит, останется ли он в дальнейшем работать в министерстве.

«По результатам которого сообщу — буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин. У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду „решать вопросы“, расставлять „своих людей“, я остаюсь журналистом. Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально», — добавил Бутусов.

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