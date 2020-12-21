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"Маршрут построен": Авербух и Арзамасова поженились

21.12.2020 10:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Актриса Елизавета Арзамасова, прославившаяся после роли в семейном сериале "Папины дочки" и серебряный призер Олимпиады, фигурист и хореограф Илья Авербух расписались.  

© Sputnik
Илья Авербух о жесткости, конкуренции, спортсменах-политиках и сыне

Видео со свадебной церемонии они разместили в своих аккаунтах в Instagram. Роспись была скромная, но трогательная: на кадрах видно, как Елизавета не скрывает слез радости.

В конце видеозаписи у ее автора, видимо, сработал голосовой помощник навигатора, потому что за кадром раздалось: "Маршрут построен". Именно этой подписью звездная пара сопроводила посты у себя в социальных сетях.

Сын Авербуха от его бывшей жены и партнерши по фигурному катанию Ирины Лобачевой Мартин написал комментарий к посту отца. "Папа, раз за тебя и за нас, счастья!", - говорится в пожелании 16-летнего Мартина.

© Photo : Instagram / liza_arzamasova
Свадебная церемония Авербуха и Арзамасовой

Накануне актриса поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Авербуху 18 декабря исполнилось 47 лет.

"Есть много больших, важных и значительных слов, которые сразу станут ничтожными, если я их напишу… "Воздуха, много-много воздуха!" С днем рождения, Илюша…", - разместила пост в Instagram Арзамасова.

Ранее в социальных сетях пара практически не выкладывала совместные снимки и видео. О том, что они в отношениях, фигурист и актриса рассказали Ивану Урганту в одной из его сентябрьских передач.

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Актриса и знаменитый фигурист заявили о своих отношениях в эфире "Вечернего Урганта" в сентябре, разница в возрасте звездной пары составляет 22 года
 
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