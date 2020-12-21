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«Время безнаказанности истекло». Тихановская жестко предупредила силовиков

21.12.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Единой книге регистрации преступлений (ЕКРП) 20 декабря опубликован первый список из 28 материалов проверки, сообщила инициатор создания документа экс-кандидат в президент Беларуси Светлана Тихановская.

«Время безнаказанности истекло». Тихановская жестко предупредила силовиков

По ее словам, это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на данный момент в ЕКРП более тысячи заявлений. 397 из них поступило на ekrp.org; более 400 передано от проектов «23.34» и «Август-2020». Более 400 задокументированных доказательств фальсификаций на выборах поступило от проектов «Голос» и Zubr.

Среди 397 принятых и прошедших проверку заявлений: 117 — преступления против прав граждан; 188 — по фактам пыток и насилия, 9 — убийств. 66 прошедших проверку завлений — по фактам должностных преступлений, 14 — иных преступлений.

«Сегодня начинается новая глава в нашей борьбе за справедливость, — отметила Тихановская в комментарии в связи с первыми публикациями в ЕКРП. — Вслед за первым списком фальсификаторов Единая книга регистрации преступлений будет публиковать доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений».

«Мы делаем это, чтобы больше никто не мог украсть наши голоса, пытать нас, задерживать родителей, бросая их детей в колясках посреди улицы, и издеваться над узниками совести», — заявила Тихановская.

«Все, кто появится в материалах Единой книги, должны быть готовы к международному уголовному преследованию, санкциям и справедливому суду, — подчеркнула политик. — Время безнаказанности истекло. 20 декабря – это день, когда белорусы доказали преступления, с которых в августе начался наш протест. Но еще важнее, что 20 декабря – это день, когда белорусы доказали, что могут сами вернуть в страну закон».

Следующий список материалов будет опубликован на ЕКРП 20 января.

 
 
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В Единой книге регистрации преступлений (ЕКРП) 20 декабря опубликован первый список из 28 материалов проверки, сообщила инициатор создания документа экс-кандидат в...
 
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