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Как правильно выбрать живую ель в горшке и ухаживать за ней
Источник материала: Tut.by
Новый год не за горами, а это значит, что сейчас самое время заняться украшением дома и выбором елки. Журнал
Внимательно выбирайте ель перед покупкой
При покупке елки учитывайте, что она не сможет все время жить в горшке — весной дерево нужно будет пересадить в землю. Поэтому делайте выбор в пользу сортов, которые легко приживаются в нашем регионе. Кроме того, убедитесь что ель была изначально выращена в контейнере. Дело в том, что в процессе пересадки растения из грунта можно легко повредить корни, и такое дерево, скорее всего, пропадет даром. Саженец должен выглядеть здоровым: с зеленой хвоей, без сухих веточек и без новогодних блесток и позолоты на иголках.
Не торопитесь вешать гирлянду
Деревья в горшках не рекомендуется держать в тепле дольше 12 дней, поэтому елку лучше наряжать прямо перед новогодней ночью. А до этого саженец лучше оставить в прохладном помещении, например, на балконе, или в саду, если вы живете в частном доме. Не ставьте горшок рядом с батарей или камином, чтобы дерево не засохло. Сразу после праздников снимите украшения с елки и вынесите ее обратно на холод до весны.
Регулярно поливайте
Как и в случае с большинством комнатных растений, главное — это полив. Если воды слишком мало — иголки станут коричневыми и опадут, слишком много — и корни начнут гнить. Лучше всего проверять почву каждый день. Также убедитесь, что у горшка есть дренажные отверстия, а под ним стоит блюдце для лишней воды.
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Советы по выбору и уходу елки в горшке.
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