Как правильно выбрать живую ель в горшке и ухаживать за ней

Источник материала: Tut.by

Новый год не за горами, а это значит, что сейчас самое время заняться украшением дома и выбором елки. Журнал ELLE Decoration дал советы тем, кто решил купить живое дерево в горшке. Если правильно ухаживать за саженцем, он будет радовать дома своими пушистыми ветками и смолистым запахом все праздники, а затем продолжит расти в саду.



Фото: elledecoration.ru

Внимательно выбирайте ель перед покупкой

При покупке елки учитывайте, что она не сможет все время жить в горшке — весной дерево нужно будет пересадить в землю. Поэтому делайте выбор в пользу сортов, которые легко приживаются в нашем регионе. Кроме того, убедитесь что ель была изначально выращена в контейнере. Дело в том, что в процессе пересадки растения из грунта можно легко повредить корни, и такое дерево, скорее всего, пропадет даром. Саженец должен выглядеть здоровым: с зеленой хвоей, без сухих веточек и без новогодних блесток и позолоты на иголках.



Фото: elledecoration.ru

Не торопитесь вешать гирлянду

Деревья в горшках не рекомендуется держать в тепле дольше 12 дней, поэтому елку лучше наряжать прямо перед новогодней ночью. А до этого саженец лучше оставить в прохладном помещении, например, на балконе, или в саду, если вы живете в частном доме. Не ставьте горшок рядом с батарей или камином, чтобы дерево не засохло. Сразу после праздников снимите украшения с елки и вынесите ее обратно на холод до весны.



Фото: elledecoration.ru

Регулярно поливайте

Как и в случае с большинством комнатных растений, главное — это полив. Если воды слишком мало — иголки станут коричневыми и опадут, слишком много — и корни начнут гнить. Лучше всего проверять почву каждый день. Также убедитесь, что у горшка есть дренажные отверстия, а под ним стоит блюдце для лишней воды.



Фото: elledecoration.ru