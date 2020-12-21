|
Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Доллар и евро на торгах 21 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже начали дорожать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро вырос на 0,01% — до 3,0717 рубля, доллар увеличился на 0,52% (до 2,5199 рубля), а российский рубль упал на 0,69% — до 3,3928 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.23.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,524 рубля (Белинвестбанк и Белорусский народный банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,517 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке, БСБ Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, Абсолютбанке, Беларусбанке — 3,077 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке, Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,07 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)