На сайте «Прессбола» постоянно меняется текст новости про Хижинкову: что происходит

Источник материала: Tut.by

20 декабря все пристально следили не только за освобождением Ольги Хижинковой после 42 суток ареста, но и затем, как меняется эта новость на сайте спортивного издания «Прессбол».

Как это было

Изначально новость об освобождении выглядела так:





Потом ее текст и комментарии были удалены. Вот как выглядела новость после этого:





Затем ее обновили — поменялся и текст, и заголовок:





Примерно в 23.30 текст новости и ее обсуждение (более 100 комментариев) пропали. Вместо заголовка стояла точка.

Но уже ночью был восстановлен заголовок «Герой Беларуси Ольга Хижинкова — на свободе!». Текст новости состоял из одного предложения о свободе слова:





Кто это сделал

Журналист «Прессбола» Сергей Южик в своем Facebook рассказал, что это он восстановил удаленную новость на сайте газеты про освобождение Ольги Хижинковой:

«Снятие и последующее кастрирование новости про выход из тюрьмы Ольги Хижинковой считаю самым большим позором „Прессбола“ за все годы. И ответственность за это в первую очередь несет не Ю.И. Орлов, хотя сделано это было его руками, а те, кто угрозами расправы превратили его в послушное, слепое орудие», — написал Южик в ФБ.

А позже добавил: «Возможно, это последнее, что я сделал в «Прессболе».



Сергей Южик

Добавим, что Юрий Орлов является директором «Прессбола», ему принадлежат 30 процентов акций издания. Также он входит в состав Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

Напомним, на прошлой неделе в самой популярной спортивной газете Беларуси произошли сразу два важных события — новым главным редактором издания стал Сергей Лисичкин, а о своем уходе из «ПБ» объявили журналист Сергей Мордасевич и Владимир Пирог.

Работавший ранее корреспондентом телеканала ОНТ Сергей Лисичкин стал уже третьим главредом «Прессбола» в этом году. Ранее газету покинули Сергей Кайко и Дмитрий Герчиков.

Коллектив редакции ранее активно предлагал кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находил понимания у Белорусской федерации футбола, которая с 2013 года является одним из учредителей ООО «Прессбол-91» как юридическое лицо.

До назначения Сергея Лисичкина газета в течение нескольких выпусков выходила без главного редактора. Такое с «Прессболом» случилось впервые за почти 30-летнюю историю издания.