ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На сайте «Прессбола» постоянно меняется текст новости про Хижинкову: что происходит

21.12.2020 10:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

20 декабря все пристально следили не только за освобождением Ольги Хижинковой после 42 суток ареста, но и затем, как меняется эта новость на сайте спортивного издания «Прессбол».

Как это было

Изначально новость об освобождении выглядела так:


Потом ее текст и комментарии были удалены. Вот как выглядела новость после этого:


Затем ее обновили — поменялся и текст, и заголовок:


Примерно в 23.30 текст новости и ее обсуждение (более 100 комментариев) пропали. Вместо заголовка стояла точка.

Но уже ночью был восстановлен заголовок «Герой Беларуси Ольга Хижинкова — на свободе!». Текст новости состоял из одного предложения о свободе слова:


Кто это сделал

Журналист «Прессбола» Сергей Южик в своем Facebook рассказал, что это он восстановил удаленную новость на сайте газеты про освобождение Ольги Хижинковой:

«Снятие и последующее кастрирование новости про выход из тюрьмы Ольги Хижинковой считаю самым большим позором „Прессбола“ за все годы. И ответственность за это в первую очередь несет не Ю.И. Орлов, хотя сделано это было его руками, а те, кто угрозами расправы превратили его в послушное, слепое орудие», — написал Южик в ФБ.

А позже добавил: «Возможно, это последнее, что я сделал в «Прессболе».


Сергей Южик

Добавим, что Юрий Орлов является директором «Прессбола», ему принадлежат 30 процентов акций издания. Также он входит в состав Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.

Напомним, на прошлой неделе в самой популярной спортивной газете Беларуси произошли сразу два важных события — новым главным редактором издания стал Сергей Лисичкин, а о своем уходе из «ПБ» объявили журналист Сергей Мордасевич и Владимир Пирог.

Работавший ранее корреспондентом телеканала ОНТ Сергей Лисичкин стал уже третьим главредом «Прессбола» в этом году. Ранее газету покинули Сергей Кайко и Дмитрий Герчиков.

Коллектив редакции ранее активно предлагал кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находил понимания у Белорусской федерации футбола, которая с 2013 года является одним из учредителей ООО «Прессбол-91» как юридическое лицо.

До назначения Сергея Лисичкина газета в течение нескольких выпусков выходила без главного редактора. Такое с «Прессболом» случилось впервые за почти 30-летнюю историю издания.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изначально там писалось про ее освобождение, но потом что-то пошло не так.
 
Новости дня
Новости разные
 
15 золотых браслетов и $40 миллионов призовых. Рассказываем про мировых звезд покера, в том числе из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика