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В Минске инспекторы стреляли в воздух, чтобы остановить убегающего пьяного водителя
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали нетрезвого водителя в Минске. Об этом
Инцидент произошел рано утром 19 декабря. По информации инспекторов, 31-летний водитель Citroen на пересечении улиц Кошевого и Долгобродской наехал на бордюрный камень, поэтому его остановили сотрудники ГАИ.
Мужчину доставили на медосвидетельствование, но перед входом в здание он оттолкнул от себя инспекторов и начал убегать. В ходе преследования один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, после чего нарушитель остановился и был задержан.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян — 0,52 промилле алкоголя. В отношении него составили 5 административных материалов.
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В отношении мужчины составили 5 административных материалов.
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