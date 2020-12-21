«Хватит развязывать сотрудникам руки». 5 причин, по которым важно иметь должностные инструкции

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта rb.ru

«Некоторые собственники воспринимают должностные инструкции для подчиненных как атавизм и считают контракт исчерпывающим документом при оформлении трудовых отношений. Это ошибка», — уверен Андрей Зятьков, юрист, основатель проекта pravohelp.by . О том, как правильно составить должностную инструкцию, положения об отделах и почему это так важно сделать, — читайте в нашем материале.

Андрей Зятьков

Юрист, магистр юридических наук, руководитель проекта pravohelp.by

Если организация при приеме работника в штат не оформляет должностную (рабочую) инструкцию, она допускает ошибку. Отсутствие таких документов в первую очередь негативно влияет на работодателя. Ведь если нет точного перечня функциональных обязанностей работника, его сложно привлечь к какой-либо ответственности в случае их нарушения. Грубо говоря, отсутствие должностной инструкции развязывает сотрудникам руки.

Да, существует Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД), содержащий стандартный перечень их функциональных обязанностей. Но это не отменяет необходимости четкой конкретизации этих обязанностей с учетом специфики компании и ознакомления работника с его обязанностями под подпись.

О том, почему трудового контракта недостаточно и как правильно составить должностную инструкцию, я расскажу далее.

Должностная инструкция

Но давайте по порядку разберем, в чем состоят необходимость и польза продуманной и четко проработанной инструкции для работника не только с точки зрения соблюдения законодательства, но и с точки зрения практической пользы. Здесь можно отметить следующее:

1. Контракт определяет базовые принципы взаимодействия в отношениях между работодателем и работником. А должностная инструкция определяет правовое положение работника в организации, его трудовые функции, права и обязанности, а также предусматривает ответственность за их невыполнение или выполнение в ненадлежащем качестве.

Например, менеджер по продажам по умолчанию должен продавать. У него есть база клиентов, по которой он работает и предоставляет отчеты. Инструкция позволяет определить базовые правила взаимодействия работника и работодателя. Так, четкое определение, что работник ведет клиентов в программе Х, должен совершать минимум Y звонков в неделю и рассылать столько же писем, а отчеты предоставлять непосредственному руководителю раз в месяц, устраняют какое-либо недопонимание работником своих обязанностей. Есть сроки выполнения и определенные объемы работ, и каждый может обратиться к инструкции (положению), чтобы при необходимости разобраться, кто прав, а кто — нет.

Эти простые и четкие правила значительно облегчают взаимодействие работодателя и работника.



Фото с сайта m24.ru

2. Подробно составленная инструкция поможет создать четкую картину, чем занят конкретный работник, что входит в его компетенции. Это даст вам возможность увидеть, какие функции работников дублируются, какие из них лучше делегировать другим сотрудникам, а какие требуется детализировать.

Например, при подготовке документов в суд на одном предприятии выяснилось, что специалист по работе с клиентами и бухгалтер независимо друг от друга готовят копии документов для юридического отдела. Зачем дублировать функционал, когда специалист может быть ответственным за подготовку документов, а бухгалтер — за своевременную оплату? Это разграничивает ответственность в случае, если при подготовке документов возникли ошибки или дублирование функций.

Нужно четко определить, где именно забуксовал рабочий процесс. Тогда вам будет легче исправить ситуацию.

Иначе на практике при дублировании функций сотрудников будет работать принцип «горячей картошки» — перекладывания ответственности друг на друга. Для устранения подобных ошибок в будущем и нужны должностные инструкции.

3. Разграничение ответственности работников. Инструкция позволяет четко определить, кто за что отвечает, и, соответственно, требовать от работников исполнения их обязанностей. В случае какого-либо чрезвычайного происшествия установить виновность конкретного работника, не имея документа с описанием, что именно он обязан делать, кому докладывать и за что нести ответственность, будет крайне сложно.

А должностная инструкция позволит быстро установить виновного и справедливо применить дисциплинарные взыскания.

4. Должностные инструкции помогают создать иерархию. Это особенно важно, если вы создаете компанию с нуля. Сначала выстраивается иерархическая таблица для формирования отделов, потом в инструкции прописывается, кто, кому и в каком порядке подчиняется. Это эффективная система, позволяющая установить рамки субординации и консолидировать сотрудников.

Например, для небольшого производства была разработана такая структура:



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Это важно на любом этапе работы. На практике даже в небольшой компании устное подчинение порождает формализм, потому что сотрудники просто не могут понять цепочку взаимодействия. О строгой дисциплине вообще речь не идет. Но четкая структура в организации, позволяет избежать недопонимания и скрытых конфликтов.

Когда условно есть два заместителя директора и они поочередно дают указания сотруднику (а иногда одно указание противоречит другому), это приводит к стагнации рабочего процесса. Кроме того, нарушение иерархии, когда, например, замдиректора в обход главного инженера дает работнику какие-то задания, может привести к конфликтам.

5. В то же время инструкция не может быть исчерпывающим документом. В жизни все гораздо сложнее, чем на бумаге, и всего предусмотреть нельзя. Не зря ведь существует термин «итальянская забастовка».

Итальянская забастовка — форма протеста наряду с забастовкой и саботажем, при которой сотрудники предприятия предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Иногда итальянскую забастовку называют работой по правилам (от англ. work-to-rule).

Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно. Вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности и крупным убыткам для предприятия.

И тем не менее. Инструкция может охватить максимальное количество важнейшего функционала: от выполнения работ в штатном режиме до информирования определенных ответственных лиц в случае ЧП. Ведь иногда они случаются, потом происходит расследование, в ходе которого выясняют, кто что делал, в соответствии с какими документами, кто как отреагировал, кому доложил о ситуации, что предприняло ответственное лицо и т.д.

Кроме того, подписанная работником инструкция повышает его личную ответственность. Подписывая документ, человек берет на себя четкие и понятные обязательства, и сам контролирует их выполнение. Кроме всех перечисленных выше преимуществ создания должностных инструкций, их наличие — это честно и справедливо по отношению к сотруднику. А это ценится любым соискателем работы.

В соответствии со всем сказанным выше, структура должностной инструкции может быть приблизительно такой:

Общие положения

Квалификационные требования

Задачи (функции)

Должностные обязанности

Права

Оценка работы и ответственность.



Фото с сайта kv.by

Положения в организации — это не отписка

Что касается положений в организации, то они важны для выстраивания работы вне должностных инструкций. Они регулируют иные действия сотрудников — от договорной работы до информационной безопасности компании, порядка взаимодействия отделов и т.п.

И речь здесь идет не только о коммерческой тайне, но и о регламенте работы в той же сети Интернет, например, для предотвращения взлома. В таком положении может быть прописано, какие файлы с каким форматом на почте не следует открывать, какие программы использовать для защиты и т.п.

Положения должны быть размещены в открытом доступе для любого работника, чтобы при возникновении сомнений в правильности своих действий он мог обращаться к этому документу как пособию. Особенно важно понимать, что это должна быть не отписка, не шаблонный документ, а документ, подготовленный под реалии компании. Например, положение о договорной работе включает следующие пункты:

Общие данные (включая термины договора и понятия, которые будут встречаться в положении), обработка и хранение договоров

(включая термины договора и понятия, которые будут встречаться в положении), обработка и хранение договоров Подготовка и заключение договора (кем, в какие сроки и каким образом происходит заключение договора, какие пункты должен содержать договор, каким образом проверяют контрагента и т.д.)

(кем, в какие сроки и каким образом происходит заключение договора, какие пункты должен содержать договор, каким образом проверяют контрагента и т.д.) Регистрация и хранение договоров (кто и каким образом договор регистрирует и где хранит)

(кто и каким образом договор регистрирует и где хранит) Контроль за исполнением договора (кто и каким образом контролирует исполнение договора). Здесь уже может быть отсылка к положению о претензионно-исковой работе, которое формирует алгоритм взыскания задолженностей

(кто и каким образом контролирует исполнение договора). Здесь уже может быть отсылка к положению о претензионно-исковой работе, которое формирует алгоритм взыскания задолженностей Ответственность сторон (кто и за что отвечает при неисполнении или ненадлежащем исполнении договора).

Положение должно быть не документом для галочки, а рабочим инструментом, к которому можно обращаться за помощью в случае возникновения спорных ситуаций.

В заключение

Как видите, инструкции и положения, которые созданы под нужды конкретной компании, позволяют не только четко выстроить работу предприятия, но и найти слабые места в работе и устранить их.

Главное, составлять их правильно и в соответствии с нормами законодательства, изложенными в следующих документах:

Важно также понимать, что охватить все рабочие моменты «от и до», никакими инструкциями и положениями невозможно. По-настоящему важно и ценно, когда эти документы — не просто формальность или перегруженный обязанностями талмуд, а источник помощи при разрешении сложных вопросов и потенциальных конфликтов.

Именно в этом — главный смысл наличия в компании должностных инструкций и положений.

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