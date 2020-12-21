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«Толчок, рывок». МВД создает единую базу данных участников протестов
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома.
— После событий 9 августа было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию о задержанных лицах и в дальнейшей использовать ее для работы, — рассказал Александр Купченя, сообщает
По информации БТ, база данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения: пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения.
На сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой:
Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, в свою очередь, напомнил слова Лукашенко, что тот поставил задачу восстановить общественный порядок в Беларуси.
— В техническом плане мы уже осуществили огромный толчок, рывок, можно сказать, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по нормам наказания, — заявил по БТ один из руководителей МВД.
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Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома.
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