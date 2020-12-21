|
В Барановичах главную елку зажгли в присутствии автозака
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне в городе, в котором проживает около 180 тысяч человек, на центральной площади, где по выходным сейчас регулярно повышенная концентрация милиции и спецслужб, прошло праздничное мероприятие.
Главную елку Барановичей зажгли в присутствии автозака, сообщает
Как отметил один из читателей барановичского независимого издания, комментируя фотофакт: «А еще на входе обыскали, нашли хорошее настроение, и конфисковали его».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в городе, в котором проживает около 180 тысяч человек, на центральной площади, где по выходным сейчас регулярно повышенная концентрация милиции и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)