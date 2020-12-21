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Лещеня: «Во Дворце Независимости, судя по всему, очень рассчитывают «обрадовать» Кремль»

21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-посол Беларуси в Словакии считает, что власть решила не рисковать проведением референдума в 2021 году.

Лещеня: «Во Дворце Независимости, судя по всему, очень рассчитывают «обрадовать» Кремль»

Об этом, отмечает Игорь Лещеня, свидетельствует распространенный БЕЛТА комментарий министра финансов Селиверстова относительно Br 13,56 млн, которые предусмотрены статьей расходов бюджета «обеспечение проведения выборов и референдумов». По заявлению министра, эти средства предусмотрены для подготовки выборов в местные Советы депутатов.

Согласно календарю выборов и референдумов, они должны пройти до 18 января 2022 года.

– В нашей стране всякие чудеса возможны, но совмещение выборов в местные советы с референдумом маловероятно, – рассуждает дипломат. – Да и бюджет на референдум посолиднее будет. Это означает, что боязно расшевелить народный «муравейник» референдумом. А о досрочных президентских выборах и речи нет!

Но тогда с конституционной реформой – незадача. Ну, одобрит что-то в феврале Всебелорусское народное собрание. А дальше-то что?

Нет, конечно, закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят и парламентом. Только вот раздел ІV Конституции, в котором прописаны полномочия президента, парламента и правительства, может быть изменен только путем референдума.

А как же тогда с приданием конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию и передачей этому органу части президентских полномочий?

А еще это может означать, что во Дворце Независимости уверовали-таки в свою победу над протестом и решили изящно растянуть конституционную реформу этак на пятилетку. Как раз до следующих плановых выборов президента.

И, судя по всему, очень рассчитывают «обрадовать» Кремль: все, мол, ушло под снег, все успокоилось. Сами, мол, со всем разобрались.

Только вот снега-то почти нет… И уйти все может только в торфяники. Да-да, тот самый национальный пожар на торфяном болоте.

 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакии считает, что власть решила не рисковать проведением референдума в 2021 году.
 
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