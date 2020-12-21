|
Лещеня: «Во Дворце Независимости, судя по всему, очень рассчитывают «обрадовать» Кремль»
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-посол Беларуси в Словакии считает, что власть решила не рисковать проведением референдума в 2021 году.
Об этом, отмечает Игорь Лещеня, свидетельствует распространенный БЕЛТА комментарий министра финансов Селиверстова относительно Br 13,56 млн, которые предусмотрены статьей расходов бюджета «обеспечение проведения выборов и референдумов». По заявлению министра, эти средства предусмотрены для подготовки выборов в местные Советы депутатов.
Согласно календарю выборов и референдумов, они должны пройти до 18 января 2022 года.
– В нашей стране всякие чудеса возможны, но совмещение выборов в местные советы с референдумом маловероятно, –
Но тогда с конституционной реформой – незадача. Ну, одобрит что-то в феврале Всебелорусское народное собрание. А дальше-то что?
Нет, конечно, закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят и парламентом. Только вот раздел ІV Конституции, в котором прописаны полномочия президента, парламента и правительства, может быть изменен только путем референдума.
А как же тогда с приданием конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию и передачей этому органу части президентских полномочий?
А еще это может означать, что во Дворце Независимости уверовали-таки в свою победу над протестом и решили изящно растянуть конституционную реформу этак на пятилетку. Как раз до следующих плановых выборов президента.
И, судя по всему, очень рассчитывают «обрадовать» Кремль: все, мол, ушло под снег, все успокоилось. Сами, мол, со всем разобрались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-посол Беларуси в Словакии считает, что власть решила не рисковать проведением референдума в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)