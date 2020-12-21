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Волейболистка Боричева: «До августа этого года я не ощущала себя белоруской. И флаг красно-зеленый был родным»

21.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая принимающая волейбольной сборной Беларуси Анна Боричева, которая сейчас живет в Финляндии, поделилась мнением о происходящем в Беларуси.




– Что было с вами, когда увидели то, что происходило на минских улицах в августе?

– Три дня не спала. Реально. Постоянно думала, насколько же тяжело людям находиться внутри. Мне со стороны тоже было очень тяжело от осознания того, что нахожусь в безопасности и совершенно ничем не могу помочь. И не могу даже как-то повлиять на ситуацию. Переживала так, что у меня началась депрессия. Муж говорил, что запретит новости читать, если я буду себя в такое состояние загонять. Я понимала, что ничего не могу сделать, но мне все равно плохо…

Понимаете, до августа этого года я не ощущала себя белоруской. И флаг красно-зеленый для меня был родным. Но после этих событий он стал ассоциироваться у меня только со всем плохим. Обратная метаморфоза произошла и в моих отношениях с бело-красно-белым флагом. Никогда не ассоциировала его с тем, что это мой флаг. Не было к нему теплых чувств. Но сейчас чувствую, что это мой флаг. И мне хочется повесить его на дом.

– Ну, вы можете.

– Могу. Сутки не дадут :).

– Помните тот момент, когда произошла трансформация в отношении флагов?

– Меня очень вдохновило огромное шествие 16 августа. Я увидела сколько у нас классных, креативных людей. Пусть это и заезженное уже слово, но они действительно невероятные. Столько креатива, столько энергии! Людям надо просто дать раскрыться! Я знаю по себе, по спорту… Когда была в Беларуси, была какой-то зажатой. И полностью раскрылась, когда на меня перестали давить, когда я уехала и заиграла в другой стране. И мне кажется, что-то такое произойдет со всеми нами, когда перестанут давить и начнут соблюдать законы, – сказала Боричева.
 
 
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Бывшая принимающая волейбольной сборной Беларуси Анна Боричева, которая сейчас живет в Финляндии, поделилась мнением о происходящем в Беларуси.
 
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