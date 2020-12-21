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Самый большой позор "Прессбола": метаморфозы с новостями о Хижинковой
Источник материала: Партизан
В «Прессболе», судя по происходящему внутри газеты, наступает тяжелое время перемен.
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За полгода в издании сменилось уже два главных редактора: Сергей Кайко и пришедший ему на смену Дмитрий Герчиков покинули свои должности, а новым главредом стал корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин, пишет
Новое назначение сразу вызвало много вопросов. Да и сам Лисичкин после беседы с работниками «Прессбола» отказался от должности, но, несмотря на это, на следующий день был в ней утвержден. Вскоре стало известно, что коллектив покинули замглавреда Владимир Пирог и журналист Сергей Мордасевич.
И уже с первых дней работа нового начальства начала проявлять себя. Так, в день выхода на свободу Ольги Хижинковой с сайта удалили новость об этом событии.
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Изначально заметка появилась в 12:40 со ссылкой на TUT.BY, однако позже новость перестала быть доступной.
Чуть позже вместо заметки появился заголовок: «Мисс Беларусь-2008».
По состоянию на 22:30 вечера 20 декабря заметка снова была обновлена:
Заголовок: «Герой Беларуси Ольга Хижинкова – на свободе!»
Текст новости: «И тот, кто опять снимет или сотрет эту новость – человек без совести».
По состоянию на 23:50 новость с сайта снова исчезла. Вместо заголовка – точка, а комментарии удалены. Их было более сотни.
Ночью 21 сентября был
Причем, данный инцидент происходит не впервые. Пару дней назад с сайта исчезла новость со словами журналиста «Прессбола» Сергея Щурко о новом главном редакторе газеты (позже, правда, заметку все-таки вернули на сайт).
Сам Щурко в своем Facebook написал о том, кто является главным цензором в издании: «Цензор у нас теперь один – Юрий Иваныч Орлов. Страна должна знать своих героев!» – поведал Щурко.
Юрий Орлов является директором «Прессбола», ему принадлежат 30 процентов акций издания. Также он входит в состав Комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ.
Журналист «Прессбола» Сергей Южик, который ставил новость о Хижинковой в своем фэйсбуке
«Снятие и последующее кастрирование новости про выход из тюрьмы Ольги Хижинковой считаю самым большим позором «Прессбола» за все годы. И ответственность за это в первую очередь несет не Ю.И.Орлов, хотя сделано это было его руками, а те, кто угрозами расправы превратили его в послушное, слепое орудие», – написал Южик в ФБ.
А позже добавил: «Запомните эту новость такой. Возможно, это последнее, что я сделал в «Прессболе».
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В «Прессболе», судя по происходящему внутри газеты, наступает тяжелое время перемен.
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