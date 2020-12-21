Cегодня - самый короткий день года. А потом - движемся к лучшему

















Минске в этот понедельник Солнце взошло в 9.27 и зайдет в 16.50. В день летнего солнцестояния, 22 июня, световой день в Минске длился немногим больше 17 часов.





«Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии — лето. При этом в Северном полушарии наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь», — сказали ТАСС в планетарии.



