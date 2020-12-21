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Cегодня - самый короткий день года. А потом - движемся к лучшему

21.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря, продолжительность светового дня составит чуть более семи часов. В понедельник в Северном полушарии наступит астрономическая зима, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.





В Минске в этот понедельник Солнце взошло в 9.27 и зайдет в 16.50. В день летнего солнцестояния, 22 июня, световой день в Минске длился немногим больше 17 часов.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии — лето. При этом в Северном полушарии наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь», — сказали ТАСС в планетарии.
 
Теги: Минск
 
 
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Зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря, продолжительность светового дня составит чуть более семи часов. В понедельник в Северном полушарии наступит...
 
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