В Беларуси будут продавать компактный кроссовер Mazda CX-30. Уже есть цены

Источник материала: Onliner

Белорусский дилер Mazda сообщил сегодня о расширении модельной линейки. В самом начале 2021 года в Минске стартуют продажи компактного кроссовера Mazda CX-30.





У Mazda CX-30 есть главная черта Mazda последних лет — яркий дизайн. В движение SUV приводит 2-литровый мотор семейства SkyActiv. Отдача «атмосферника» — 150 л. с. Машину можно взять с механической или автоматической коробками передач, в полноприводном или переднеприводном варианте.





Mazda CX-30 будет представлен в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Дилер делает ставку на Active, которая включает в себя такое оборудование, как проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, LED-фары, ряд оборудования для обеспечения активной и пассивной безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восемью динамиками и управлением на руле. Стартовая цена комплектации Active составляет 68 170 белорусских рублей. Оснащение полным приводом увеличит цену автомобиля на 3550 рублей.





Что касается базовой версии Drive, то она оснащается передним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Наиболее доступная модификация CX-30 включает все системы активной и пассивной безопасности, в том числе систему G-Vectoring Control Plus. Такой автомобиль оборудован кондиционером, датчиками дождя и света, аудиосистемой с восемью динамиками. Стартовая цена — 57 650 белорусских рублей.





Цена на переднеприводную версию топовой комплектации Supreme начинается от 74 910 белорусских рублей. Продажи Mazda CX-30 стартуют в Беларуси в январе 2021 года. На данный момент доступен предзаказ автомобилей у официального дилера Mazda «Атлант-М Холпи».

Как видите, ценовые диапазоны Mazda CX-30 и Mazda CX-5 пересекаются. Однако не совсем корректно сравнивать их стоимость по состоянию на декабрь 2020-го. В начале февраля дилер ожидает обновленный кроссовер Mazda CX-5, а примерный рост стоимости на обновленные автомобили 2021 года выпуска составит до 5%. Поэтому корректно сопоставить цены на кроссоверы Mazda с ближайшими конкурентами можно будет лишь в начале следующего года.