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В Беларуси будут продавать компактный кроссовер Mazda CX-30. Уже есть цены

21.12.2020 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский дилер Mazda сообщил сегодня о расширении модельной линейки. В самом начале 2021 года в Минске стартуют продажи компактного кроссовера Mazda CX-30.

В Беларуси будут продавать компактный кроссовер Mazda CX-30. Уже есть цены

У Mazda CX-30 есть главная черта Mazda последних лет — яркий дизайн. В движение SUV приводит 2-литровый мотор семейства SkyActiv. Отдача «атмосферника» — 150 л. с. Машину можно взять с механической или автоматической коробками передач, в полноприводном или переднеприводном варианте.

В Беларуси будут продавать компактный кроссовер Mazda CX-30. Уже есть цены

Mazda CX-30 будет представлен в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Дилер делает ставку на Active, которая включает в себя такое оборудование, как проекция показаний на лобовое стекло, датчики дождя и света, LED-фары, ряд оборудования для обеспечения активной и пассивной безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и боковых зеркал, CarPlay и Android Auto, аудиосистему с восемью динамиками и управлением на руле. Стартовая цена комплектации Active составляет 68 170 белорусских рублей. Оснащение полным приводом увеличит цену автомобиля на 3550 рублей.

В Беларуси будут продавать компактный кроссовер Mazda CX-30. Уже есть цены

Что касается базовой версии Drive, то она оснащается передним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Наиболее доступная модификация CX-30 включает все системы активной и пассивной безопасности, в том числе систему G-Vectoring Control Plus. Такой автомобиль оборудован кондиционером, датчиками дождя и света, аудиосистемой с восемью динамиками. Стартовая цена — 57 650 белорусских рублей.

В Беларуси будут продавать компактный кроссовер Mazda CX-30. Уже есть цены

Цена на переднеприводную версию топовой комплектации Supreme начинается от 74 910 белорусских рублей. Продажи Mazda CX-30 стартуют в Беларуси в январе 2021 года. На данный момент доступен предзаказ автомобилей у официального дилера Mazda «Атлант-М Холпи».

Как видите, ценовые диапазоны Mazda CX-30 и Mazda CX-5 пересекаются. Однако не совсем корректно сравнивать их стоимость по состоянию на декабрь 2020-го. В начале февраля дилер ожидает обновленный кроссовер Mazda CX-5, а примерный рост стоимости на обновленные автомобили 2021 года выпуска составит до 5%. Поэтому корректно сопоставить цены на кроссоверы Mazda с ближайшими конкурентами можно будет лишь в начале следующего года.

Mazda CX-7 I, 2008 г.в., 333 000 км
бордовый, внедорожник, бензин 2.3 л, механическая, полный привод
18 049 р.
7200$ / 5877€
Mazda 626 V (GF) Рестайлинг, 2001 г.в., 458 000 км
серый, универсал, дизель 2 л, механическая, передний привод
7000 р.
2792$ / 2279€
Mazda Premacy I, 1999 г.в., 252 000 км
синий, минивэн, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
8247 р.
3290$ / 2685€
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Теги: Минск
 
 
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Белорусский дилер Mazda сообщил сегодня о расширении модельной линейки. В самом начале 2021 года в Минске стартуют продажи компактного кроссовера Mazda CX-30.Читать далее…
 
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