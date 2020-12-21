На продажу выставлена расположенная на кладбище часовня, переделанная в жилой дом

Источник материала: Onliner

В Британии, в графстве Девон, новых хозяев ищет жилой дом, находящийся в буквальном смысле на кладбище. Скорее всего, такое расположение придется по вкусу далеко не всем. К тому же покупателю придется выложить около $670 тыс.

Жилой дом с 2006 года занимает здание бывшей кладбищенской часовни, которая, в свою очередь, была построена в 1835 году и имеет охранный статус как объект историко-культурного наследия. Сам некрополь также исторический, давно не используется и скорее добавляет окружению атмосферности, а не пугает. К тому же дом находится на склоне холма, с которого открывается панорамный вид на живописные окрестности объекта.













Сама часовня оказалась гораздо более вместительной, чем это кажется с первого взгляда. Кухня и гостиная находятся при входе и решены в виде единого пространства. Главная спальня занимает второй уровень, куда ведет винтовая лестница. Кроме этого, в доме имеется вторая спальня и ванная комната.







