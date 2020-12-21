|
Новый виток паниики? Из-за COVID-19 десятки стран закрыли границы от прибывающих из Великобритании
Источник материала: Onliner
Новый штамм COVID-19, который идентифицировали в Великобритании и который, предположительно, на 70% заразнее ныне распространенных, вынудил десятки стран закрыть границы для прибывающих из Туманного Альбиона. В некоторых странах запрет носит временный характер и длится сутки, в других он может составлять неделю и более (в том числе — «на неопределенное время»).
В понедельник запланировано специальное мероприятие, на котором страны ЕС обсудят дальнейшую стратегию действий. В Великобритании, в свою очередь, опасаются проблем с импортируемыми в страну продуктами — их запасы иссякнут через две недели, если ситуация не изменится.
Среди стран, запретивших въезд из Великобритании или планирующих сделать это, значатся: Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Португалия, Болгария, Франция, Швеция, Турция, Канада, Саудовская Аравия, Израиль, Сальвадор, Ирландия, Чехия, Колумбия, Марокко, Чили, Финляндия, Дания и Аргентина.
Некоторые страны впускают их граждан, в ряде случаев – при наличии подтверждения, что они не болеют COVID-19.
10:47
Список стран постепенно дополняется.
Новый штамм к настоящему времени также обнаружен в Австралии, Дании и Нидерландах. Минздрав Италии сообщил о пациенте, прибывшем из Великобритании и зараженном новым штаммом вируса. Пациент и контактировавшие с ним люди изолированы.
В некоторых странах надеются, что строгие ограничения могут быть вскоре сняты — в преддверии новогодних праздников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый штамм COVID-19, который идентифицировали в Великобритании и который, предположительно, на 70% заразнее ныне распространенных, вынудил десятки стран закрыть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)