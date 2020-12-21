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Доллар начал дорожать
Источник материала: Onliner
С начала месяца мы наблюдали за плавным спуском доллара. Только однажды он немного подорожал, испортив красивый график, но потом снова пошел вниз. С 1 декабря подешевел больше чем на 8 копеек. Каждые торги начинались с надеждой (или опасением), что он наконец уже во что-нибудь упрется. И похоже, он доехал.
Сегодня с утра доллар резким движением подорожал на 1,25 копейки. Стоит пока 2,5193 рубля.
Евро прибавил неощутимые 0,02 копейки. Курс — 3,0715.
Сотня российских рублей сбросила 2,2 копейки и продается по 3,3944.
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С начала месяца мы наблюдали за плавным спуском доллара. Только однажды он немного подорожал, испортив красивый график, но потом снова пошел вниз. С 1 декабря...
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