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Доллар начал дорожать

21.12.2020 10:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С начала месяца мы наблюдали за плавным спуском доллара. Только однажды он немного подорожал, испортив красивый график, но потом снова пошел вниз. С 1 декабря подешевел больше чем на 8 копеек. Каждые торги начинались с надеждой (или опасением), что он наконец уже во что-нибудь упрется. И похоже, он доехал.

Сегодня с утра доллар резким движением подорожал на 1,25 копейки. Стоит пока 2,5193 рубля.

Евро прибавил неощутимые 0,02 копейки. Курс — 3,0715.

Сотня российских рублей сбросила 2,2 копейки и продается по 3,3944.

В пятницу доллар потерял 0,41 копейки, стоил 2,5068. Евро подорожал на 0,13 копейки, до 3,0713. Сотня российских рублей мощно сбросила 2,68 копейки, торговалась по 3,4164.

 
 
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С начала месяца мы наблюдали за плавным спуском доллара. Только однажды он немного подорожал, испортив красивый график, но потом снова пошел вниз. С 1 декабря...
 
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