МВД сообщило о создании единой базы данных участников протестов

Источник материала: Onliner

«После событий 9 августа было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию о задержанных лицах и в дальнейшей использовать ее для работы», — рассказал в эфире «Беларусь 1» начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

— Человек проживает в Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в Минске для участия в таких мероприятиях здесь. Мы его задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее человек участвовал в Бресте. Таким образом, это повторное, что имеет значение для суда, — сообщил Купченя.

По информации телеканала, база данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения: пол, возраст, регион, место работы, учебы и увлечения.

На сегодня в МВД выделяют три основных момента в работе с единой информационной системой:

1. Контроль — вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам.

2. Учет — социальный портрет картотеки.

3. Статистика — система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков.

— Главой государства была поставлена задача при назначении меня первым заместителем министра внутренних дел — о восстановлении общественного порядка в Беларуси. В техническом плане мы уже осуществили огромный толчок, рывок, можно сказать, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по нормам наказания, — подытожил Юрий Назаренко.