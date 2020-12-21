Поездка стоимостью 250—300 базовых: девушка нетрезвой села за руль каршеринга и теперь должна очень много

Источник материала: Onliner

В столичной Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в ночь с субботы на воскресенье на улице Орловской в Минске. Каршеринговый автомобиль врезался в столб.

Авария произошла около полуночи, установлено, что за рулем каршерингового Volkswagen находилась 22-летняя девушка, она ехала по улице Орловской со стороны улицы Ольшевского в направлении проспекта Победителей.

— По предварительной информации, водитель не справилась с управлением, в результате чего совершила наезд на бордюрный камень и осветительную мачту, — сообщили в Госавтоинспекции.

В этой аварии никто не пострадал, столб выстоял, у Volkswagen повреждения. Результат медицинского освидетельствования — 1,89 промилле.

В соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

К тому же необходимо помнить об ответственности перед каршеринговой компанией, с которой каждый пользователь в обязательном порядке заключает договор. Применительно к данной ситуации нужно смотреть Договор присоединения сервиса Hello. Вот что там, помимо прочего, указано:

7.2.1. В случае причинения ущерба (повреждения) арендованному Автомобилю в результате ДТП, произошедшего по вине пользователя или обоюдной вине пользователя и иного (иных) участника(-ов) дорожно-транспортного движения, пользователь выплачивает арендодателю штраф от 2 до 30 б. в.;

7.2.6. В случае, если пользователь находился за рулем (в т. ч. управлял арендованным автомобилем) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения и/или отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения по требованию сотрудников ГАИ, пользователь оплачивает арендодателю штраф в размере 204 б. в. Пользователь возмещает арендодателю ущерб, причиненный автомобилю, в полном объеме, если в момент ДТП пользователь (иное лицо в период действия аренды автомобиля) управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в болезненном или утомленном состоянии и/или скрылся с места ДТП, а также в указанных случаях оплачивает арендодателю штраф в размере 204 б. в. независимо от наличия его вины в причинении ущерба.

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