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Поездка стоимостью 250—300 базовых: девушка нетрезвой села за руль каршеринга и теперь должна очень много
Источник материала: Onliner
В столичной Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в ночь с субботы на воскресенье на улице Орловской в Минске. Каршеринговый автомобиль врезался в столб.
Авария произошла около полуночи, установлено, что за рулем каршерингового Volkswagen находилась 22-летняя девушка, она ехала по улице Орловской со стороны улицы Ольшевского в направлении проспекта Победителей.
— По предварительной информации, водитель не справилась с управлением, в результате чего совершила наезд на бордюрный камень и осветительную мачту, — сообщили в Госавтоинспекции.
В этой аварии никто не пострадал, столб выстоял, у Volkswagen повреждения. Результат медицинского освидетельствования — 1,89 промилле.
В соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).
К тому же необходимо помнить об ответственности перед каршеринговой компанией, с которой каждый пользователь в обязательном порядке заключает договор. Применительно к данной ситуации нужно смотреть
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Поездка стоимостью 250—300 базовых: девушка нетрезвой села за руль каршеринга и теперь должна очень много
В столичной Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в ночь с субботы на воскресенье на улице Орловской в Минске....
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