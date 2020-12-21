МВД создало единую базу участников уличных акций

Источник материала: Ежедневник

фото: azattyq.org

В информационной системе собраны данные о людях с указанием возраста, места работы, учебы и увлечений. Пополнение базы идет постоянно в том числе благодаря круглосуточному мониторингу камер видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1» , решение о формировании базы было принято после событий 9 августа. Оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно: все места, где проходили акции, постоянно мониторятся с помощью видеокамер.

МВД выделяет три основных момента в работе с базой: контроль (это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам); учет (социальный портрет картотеки); статистика (система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков), сообщили в сюжете.

