|
МВД создало единую базу участников уличных акций
21.12.2020 11:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: azattyq.org
В информационной системе собраны данные о людях с указанием возраста, места работы, учебы и увлечений. Пополнение базы идет постоянно в том числе благодаря круглосуточному мониторингу камер видеонаблюдения.
Как сообщает телеканал
МВД выделяет три основных момента в работе с базой: контроль (это вопрос о мерах реагирования в отношении как конкретного человека, так и группы, объединенной по одному или нескольким признакам); учет (социальный портрет картотеки); статистика (система может в автоматическом режиме готовить отчеты об участниках беспорядков), сообщили в сюжете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В информационной системе собраны данные о людях с указанием возраста, места работы, учебы и увлечений. Пополнение базы идет постоянно в том числе благодаря...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)