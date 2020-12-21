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Под Полоцком двое мужчин провались под лед — оба погибли

21.12.2020 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла накануне днем на озере Щаты (Полоцкий район).

Под Полоцком двое мужчин провались под лед — оба погибли

По сообщению МЧС, сообщение о провалившихся под лед мужчинах поступило в дежурную часть в 13:16.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, им оставалось лишь обнаружить  и достать из воды тела погибших (1948 г.р. и 1980 г.р.).

Ранее сообщалось, что на озере Верхнее в агрогородке Езеры (Чериковский район) двое 15-летних мальчиков провалились под лед. Одного из детелей удалось спасти.

 
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Трагедия произошла накануне днем на озере Щаты (Полоцкий район).
 
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