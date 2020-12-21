Под Полоцком двое мужчин провались под лед — оба погибли

Трагедия произошла накануне днем на озере Щаты (Полоцкий район).





По сообщению МЧС, сообщение о провалившихся под лед мужчинах поступило в дежурную часть в 13:16.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, им оставалось лишь обнаружить и достать из воды тела погибших (1948 г.р. и 1980 г.р.).