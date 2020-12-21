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Под Полоцком двое мужчин провались под лед — оба погибли
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне днем на озере Щаты (Полоцкий район).
По сообщению МЧС, сообщение о провалившихся под лед мужчинах поступило в дежурную часть в 13:16.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, им оставалось лишь обнаружить и достать из воды тела погибших (1948 г.р. и 1980 г.р.).
Ранее сообщалось, что на озере Верхнее в агрогородке Езеры (Чериковский район) двое 15-летних мальчиков
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Трагедия произошла накануне днем на озере Щаты (Полоцкий район).
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