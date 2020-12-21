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Сезон в НХЛ стартует под Старый Новый год
Источник материала: Навiны
В новос сезоне Национальную хоккейную лигу ждут значимые изменения.
В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей для минимизации количества поездок, пишет РБК.
Теперь дивизионы выглядят следующим образом:
Ранее клубы делились по географическому признаку в зависимости от часовых поясов, а не национальному.
Сезон начнется 13 января, в регулярном чемпионате команды проведут по 56 матчей вместо 82. В плей-офф выйдут 16 команд, в связи с чем Кубок Стэнли пройдет в традиционном формате.
Завершится регулярный чемпионат 8 мая. Официальные тренировочные сборы команд начнутся 3 января, отмечается, что предсезонных матчей не будет.
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В новос сезоне Национальную хоккейную лигу ждут значимые изменения.
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