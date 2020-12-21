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Доллар резко пошел вверх

21.12.2020 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже открылась с роста «американца» и «европейца».

Доллар резко пошел вверх

Как свидетельствуют данные БВФБ на 10:20, доллар торгуется на отметке 2,5199 белорусского рубля (+0,0131 пункта), а евро — 3,0717 белорусского рубля (+0,0004 пункта).

В свою очередь, российский рубль теряет сразу 0,0236 пункта — 3,3928 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Новая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже открылась с роста «американца» и «европейца».
 
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