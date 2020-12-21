Доллар резко пошел вверх

Новая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже открылась с роста «американца» и «европейца».





Как свидетельствуют данные БВФБ на 10:20, доллар торгуется на отметке 2,5199 белорусского рубля (+0,0131 пункта), а евро — 3,0717 белорусского рубля (+0,0004 пункта).

В свою очередь, российский рубль теряет сразу 0,0236 пункта — 3,3928 белорусского рубля за 100 российских.