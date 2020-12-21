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Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

21.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

  • 21.12.2020, 11:14
Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

Доллар и евро начали дорожать.

Доллар и евро на торгах 21 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже начали дорожать. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро вырос на 0,01% — до 3,0717 рубля, доллар увеличился на 0,52% (до 2,5199 рубля), а российский рубль упал на 0,69% — до 3,3928 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.23.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,524 рубля (Белинвестбанк и Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,517 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке, БСБ Банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке, Абсолютбанке, Беларусбанке — 3,077 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке, Белорусском народном банке, Франсабанке — 3,07 рубля.

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Теги: Курсы валют
 
 
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