Источник материала: Хартия'97

Протестующие уходят от карателей без потерь Андрей Жвалевский

21.12.2020, 11:13

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Осталось научиться быстро и эффективно объединять малые колонны в большую.

Кратко: реогранизация маршей проходит хорошо; каратели не бодры; нахватали кого попало; Ольгу Хижинковуу наконец отпустили; неземная красота; 1-ф тракторная армия; МВД выкручивается; ЕКРП опубликовала первые материалы; ждем пенсионеров

Подробности. Ну что ж, дворовые марши развиваются в правильном направлении. Они становятся более безопасными и более эффективными. Сегодня почти во всех районах Минска выходили колонны от нескольких десятков, до нескольких сотен человек. Конечно, оценить количество участников невозможно (про цифры МВД из вежливости промолчу). Интереса ради я забрался на один неназываемый ТГ-канал и посчитал там видеоролики с акций протеста. Сегодня их было 73. В прошлое воскресенье — 65. Это совпадает с моими ощущениями: количество акций, как минимум, не снизилось. Да и марши стали, по-моему, помноголюднее, чем на прошлой неделе — пару часов назад по Западу прошлась колонна в несколько сотен, которая смело двигалась по проезжей части с флагами и лозунгами.

Причины такого оживления — грамотная организация акций. Теперь они не анонсируются в открытых чатах, проводятся внезапно для "правоохранителей" (мое Сухарево гуляло в полдевятого утра, а потом еще вечером), хорошо обеспечиваются наблюдением и поддержкой, отлично работает дезинформация, карателей часто пускают по ложному следу. Кроме того, к спальным районам начали осторожно присоединяться жители центра. В сентябре-ноябре центр Минска по воскресеньям превращался в укрепрайон, не помитингуешь. Теперь стало полегче, поэтому сегодня стояла цепочка солидарности у ЦУМа, а на Золотой Горке даже образовался небольшой, около 50 человек, марш. Который правда, разогнали. На несколько минут беларусы с плакатом "Трибунал" перекрывали Городской Вал. А еще над Минском сегодня парил флаг, который подняли в небо белые и красные воздушные шары.

Кстати, интересное наблюдение — после того как на Логойском тракте колонну разогнали (а потом она снова собралась), очевидец написал в канале "Кулуары KYKY": "Очень вялые каратели пытались разогнать людей на Логойке".

Да я и сам сегодня с интересом наблюдал пацанов в оливковой форме, которые бродили под моими окнами по лесопарку. Вид у них был, как у падчериц, которых выгнали на поиск подснежников.

Возможно, от усталости силовики сегодня активнее обычного хватали случайных прохожих. Это связано и с тем, что организованные протестующие насобачились уходить от карателей без потерь. А план по задержаниям никто не отменял. Поэтому сегодня брали кого попало. Например, в Новополоцке местный житель переоделся Дедом Морозом и проводил детский праздник. Его задержали и долго расспрашивали, а не акцию ли протеста он проводил? Да еще в таком красно-белом виде. Отпустили. Повезло.

Самая красивая новость сегодня — после полутора месяцев за решеткой на свободу вышла "Мисс Беларусь" Ольга Хижинкова. Власти сделали все, чтобы ее выход не превратился в митинг (да и муж просил беларусов не устраивать массовое мероприятие), так что нашу красавицу встречали только родные и кошка. Но фото и небольшое интервью в сети появились. Ольга заявила, что и не подумает уезжать из Беларуси. А еще рассказала, как прожила последнюю неделю в камере без отопления. И почему-то без матрасов, так что спать пришлось на полу на одеялах.

И о другом полюсе прекрасного. В сеть просочились снимки с конкурса на самое красивое авто, который устроили участники провластного автопробега. Одну из фотографий даже привожу ниже.

Но автопробегов оказалось властям мало. Если помните, на днях они устроили разгребание складов МТЗ. Так вот, трактора, которые направлялись в Витебскую область, сегодня празднично украсили красно-зеленым, снабдили звуковым сопровождением и отправили через центр столицы вдохновлять жителей. Подробнее можно полюбоваться тут

Но самое смешное даже не в этом — как сообщили автомобилисты, трактора так и отправились в Витебск своим ходом. Это почти триста километров. Максимальная скорость трактора "Беларус" от 25 до 35 км/ч в зависимости от модели.

МВД решило отреагировать на вчерашний скандал в "Лебяжьем", когда с дворового праздника увезли мужчину с двумя дочками 6 и 8 лет, а второго заставили бросить без присмотра коляску с восьмимесячным ребенком. Оказывается, первый сам решил везти в РУВД дочерей, а второй сам бросил младенца на улице. Но главное: "никаких спецсредств сотрудники милиции не применяли". Не стреляли, не взрывали гранаты, не использовали перцовый газ против женщин и детей. Молодцы.

Ну, и закончить хочется опять маршем. 21 декабря — день традиционного Марша Мудрости. Возможно, наши отважные бабушки и дедушки поучатся у внуков и устроят его внезапно и в новом месте. А может быть, решат отдохнуть. Мы их в любом случае поддержим. Они и так сделали больше, чем многие молодые и здоровые — но ленивые и трусливые.

Решил напоследок глянуть, сколько народу сегодня похватали. На сайте "Весны" 152 фамилии. При том, что, напомню, количество протестующих, скорее всего, не уменьшилось. Осталось научиться быстро и эффективно объединять малые колонны в большую.

Андрей Жвалевский, "Фейсбук"

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