Источник материала: Хартия'97

NASA планирует напечатать лунную базу из лунной пыли на 3D-принтере 1 21.12.2020, 10:30

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Лунную пыль хотят превратить в бетон.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) собирается построить жилую базу на Луне до конца этого десятилетия, пишет «Вокруг света» .

Но отправка больших объемов строительных материалов на Луну – дело дорогостоящее и трудоемкое. Зная это, техасский стартап ICON предложил NASA научно-фантастическое решение: 3D-печать лунной базы из лунной пыли.





ICON начал работать с NASA над разработкой технологии, которая превращает лунную пыль в материал, похожий на бетон. Об этом рассказал соучредитель и генеральный директор стартапа Джейсон Баллард.

Лунная пыль, также известная как лунный реголит, представляет собой подобный песку верхний слой почвы. Этот слой острый, абразивный и чрезвычайно цепкий. Астронавты миссии «Аполлон» обнаружили, что он прилипает ко всему, включая их скафандры.





Но что особо важно – реголита много. А это значит, что если ICON добьется успеха в своих разработках, то у строителей лунной базы будет огромный запас сырья.

Стартап ICON освоил технологию 3D-печати для строительства социального жилья в Мексике и Техасе в 2018 году. Он использует смесь на основе бетона, называемую лавакритом. Принтер компании может печатать около 46,5 квадратных метров в сутки.

Но Луна — это «радикально другой мир», отметил директор. С Земли он выглядит как безмятежный, гладкий, серебряный шар. Однако этот шар подвержен высоким уровням радиации, сильным землетрясениям, резким перепадам температуры и частым ударам микрометеоритов.

Превратить лунную пыль в строительный материал – серьезная проблема. Сегодня команда экспериментирует с небольшими образцами лунной пыли в лаборатории. По словам Джейсона Балларда, специалисты работают над тем, чтобы изменить ее состояние с помощью микроволн, лазеров и инфракрасного света, используя при этом «мало или совсем никаких добавок».

NASA начало рассматривать 3D-печать в качестве возможной технологии космического строительства в 2015 году.





По словам пресс-секретаря управления Клэр Скелли, с запуском миссий Artemis в следующем году первым шагом NASA к лунной среде обитания станет космическая станция Gateway на орбите Луны. Там четверо астронавтов смогут жить и работать как минимум месяц.

NASA готово предоставить ICON дополнительное финансирование и дать возможность стартапу протестировать свою технологию на поверхности Луны.

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