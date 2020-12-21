Источник материала: Хартия'97

СМИ: Трамп дождется инаугурации Байдена, чтобы объявить об участии в выборах 2024 года 7 21.12.2020, 10:26

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Дональд Трамп

Он хочет сохранить возможность баллотироваться на пост президента.

Президент США Дональд Трамп не хочет объявлять о своих планах баллотироваться на следующих выборах до 20 января — дня инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет «Новое время» .

Собеседники, которые обсуждали этот вопрос с президентом, рассказали, что если Трамп сообщит о своих планах раньше дня инаугурации, то тем самым он покажет, что отказался от борьбы за отмену результатов выборов.

Один из источников отметил, что, хотя Трамп определенно желает сохранить возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году, он не уверен, что хочет пройти через официальный процесс, предусмотренный Федеральной избирательной комиссией США, в ближайшее время.

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