«Революция в ядерном сдерживании». В США оценили новейшие российские подлодки «Борей-А»

Источник материала: Tut.by

Ввод в строй самой современной российской атомной подлодки «Князь Владимир» класса «Борей-А» стал важным фактором для баланса сил России и НАТО. Корабль обладает рекордной огневой мощью и является одной из крупнейших стратегических субмарин в мире. Об этом пишет военное издание Military Watch.



Фото: wikipedia.org

Отличие нового подводного крейсера от предшественников, помимо прочего, в том, что он специально разработан как стратегическая субмарина. Со временем лодки класса «Борей-А» должны заменить в российском флоте субмарины классов «Дельфин» и «Кальмар», построенные еще в советское время. В отличие от первых «Бореев», пишет Military Watch, модернизированный вариант построен с нуля, в то время как более ранние лодки делались путем объединения частей корпуса лодок классов «Акула» и «Антей» (по западной классификации Akula и Oscar). Американское издание указывает, что этот факт демонстрирует улучшившееся состояние ВПК России по сравнению с первыми постсоветскими годами.

Ожидается, что новый подводный крейсер будет дольше служить, меньше ломаться, а ход субмарины будет куда тише, чем у предшественников. Также «Борей-А» имеет четыре дополнительные ракетные шахты, что увеличивает количество ракет до 16.

Учитывая то, что каждая из ракет «Борея-А» несет 6−10 ядерных боеголовок, общее количество боеголовок, имеющихся на лодке, может достигать 160. Этого достаточно, отмечает Military Watch, чтобы одним залпом уничтожить несколько стран среднего размера. Ракеты «Булава», которыми вооружена субмарина, одни из самых современных и сложных в мире, на вооружении они находятся с 2018 года. Дальность полета «Булавы» — от 9000 километров.

План вооружения российского флота предусматривает, что к 2027 году в ВМФ России будет шесть подлодок класса «Борей-А». Помимо них в строй войдут стратегические подводные лодки с ядерными торпедами «Посейдон», модифицированные «Антеи» и субмарины «Хабаровск». Последние похожи на «Борей», однако намного меньше, так как от них не требуется нести баллистические ракеты. Обновление российского подводного флота и ввод «Бореев-А» в строй Military Watch называет «революцией в ядерном сдерживании».