ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите на редкую туманную радугу, которую заметили под Витебском

21.12.2020 11:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Необычную туманную радугу заметили в 22 километрах от Витебска 20 декабря. Фотографии явления попали в Сеть.

Фотографии природного явления появились в одной из групп в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения заявляет, что на кадрах — туманная радуга.





Такая радуга представляет собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.

Впрочем, есть и шанс того, что на снимках запечатлена так называемая облачная радуга. Она возникает, когда группы капель отражают назад свет от яркого Солнца (или Луны), находящегося на противоположной стороне неба.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографии природного явления появились в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах главную елку зажгли в присутствии автозака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика