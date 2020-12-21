Посмотрите на редкую туманную радугу, которую заметили под Витебском

Источник материала: Tut.by

Необычную туманную радугу заметили в 22 километрах от Витебска 20 декабря. Фотографии явления попали в Сеть.

Фотографии природного явления появились в одной из групп в соцсети « ВКонтакте ». Автор сообщения заявляет, что на кадрах — туманная радуга.









Такая радуга представляет собой широкую блестящую белую дугу, обусловленную преломлением и рассеянием света в очень мелких капельках воды. Она появляется при освещении солнечными лучами слабого тумана, состоящего из капелек радиусом около или меньше 25 мкм.

Впрочем, есть и шанс того, что на снимках запечатлена так называемая облачная радуга. Она возникает, когда группы капель отражают назад свет от яркого Солнца (или Луны), находящегося на противоположной стороне неба.