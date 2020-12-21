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Посмотрите на редкую туманную радугу, которую заметили под Витебском
Источник материала: Tut.by
Необычную туманную радугу заметили в 22 километрах от Витебска 20 декабря. Фотографии явления попали в Сеть.
Фотографии природного явления появились в одной из групп в соцсети «
Впрочем, есть и шанс того, что на снимках запечатлена так называемая облачная радуга. Она возникает, когда группы капель отражают назад свет от яркого Солнца (или Луны), находящегося на противоположной стороне неба.
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Фотографии природного явления появились в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».
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