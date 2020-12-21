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Разворот! Доллар резко подорожал к белорусскому рублю утром 21 декабря на БВФБ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина дешевеет уже девятые торги подряд. С начала декабря её стоимость упала на 1,01%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара подскочил на 0,0125 BYN до 2,5193 BYN/USD и покинул минимум за четыре месяца.
Напомним, что за предыдущие тринадцать торговых сессий доллар двенадцать раз дешевел. Его курс обвалился за это время на 0,0837 BYN.
Курс евро поднялся всего на 0,0002 BYN до 3,0715 BYN/EUR.
За последние пять дней евро укрепляется уже четвёртый раз, но его курс за этот период снизился на 0,0003 BYN.
Курс российского рубля обвалился на 0,0220 BYN до 3,3944 BYN/100 RUB до минимума за 26 дней.
За последние пять дней стоимость сотни российских рублей рухнула на 0,0728 BYN.
Московская биржа
Российский рубль начал резко девальвироваться на фоне новостей из Британии.
Курс доллара резко подскочил до 74,27 российских рублей. Это существенно выше официального курса ЦБ РФ на сегодня, который равен 73,3155 RUB/USD.
Курс евро стартанул утром на торгах в Москве к отметке 90,48 российских рублей, а официальный курс на сегодня 89,8262 RUB/EUR.
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Курс доллара подскочил на 0,0125 BYN до 2,5193 BYN/USD.
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