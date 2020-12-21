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Украина продлила карантин до 28 февраля
Источник материала: АФН
Власти Украины приняли решение о продлении карантина 28 февраля 2021 года, сообщает Погранкомитет Беларуси.
«По информации, опубликованной на правительственном портале Украины, c 19 декабря на территории страны продлено действие карантина. Карантинные мероприятия будут проводиться до 28 февраля 2021 года», - говорится в сообщении Погранконмитета.
Как сообщалось, в Беларуси с 21 декабря введен запрет на выезд за границу через наземные пункты пропуска.
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Власти Украины приняли решение о продлении карантина 28 февраля 2021 года, сообщает Погранкомитет Беларуси.
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