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Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе

21.12.2020 11:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Две истории про так себе воскресенье. Первая: два человека утонули в Полоцком районе. ЧП случилось на озере Щаты. Умерли отец и сын. В МЧС об этом сообщил рыбак. Тоже рыбак, но уже из Брестской области, забил тревогу в Каменецком районе, когда нашел в реке Лесная тело 54-летней женщины.

ЧП случилось на озере Щаты днем. В МЧС позвонил рыбак, который рассказал о провалившихся под лед мужчинах на озере в Полоцком районе в 20 км от райцентра. Подойти и выручить их самостоятельно мужчина не смог.

Спасатели обнаружили и вытащили из воды тела погибших. Ими оказались отец и сын, 1948 и 1980 года рождения, сообщает gorod214.by.

В Каменецком районе в реке Лесная, сообщает БЕЛТА, нашли тело 54-летней женщины. Дело было утром. В милицию позвонил рыбачивший мужчина и рассказал, что увидел в реке тело женщины. Сотрудники МЧС извлекли ее из воды. Во время осмотра следственно-оперативная группа не обнаружила на погибшей видимых телесных повреждений.

Каменецкий РОСК выясняет обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти жительницы Каменца назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибшая числилась пропавшей без вести. Заявление о ее исчезновении супруг подал 1 ноября.

 
 
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Две истории про так себе воскресенье. Первая: два человека утонули в Полоцком районе. ЧП случилось на озере Щаты. Умерли отец и сын. В МЧС об этом сообщил рыбак. Тоже...
 
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