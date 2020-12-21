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Отец и сын провалились под лед и утонули на озере в Полоцком районе
Источник материала: Onliner
Две истории про так себе воскресенье. Первая: два человека утонули в Полоцком районе. ЧП случилось на озере Щаты. Умерли отец и сын. В МЧС об этом сообщил рыбак. Тоже рыбак, но уже из Брестской области, забил тревогу в Каменецком районе, когда нашел в реке Лесная тело 54-летней женщины.
ЧП случилось на озере Щаты днем. В МЧС позвонил рыбак, который рассказал о провалившихся под лед мужчинах на озере в Полоцком районе в 20 км от райцентра. Подойти и выручить их самостоятельно мужчина не смог.
Спасатели обнаружили и вытащили из воды тела погибших. Ими оказались отец и сын, 1948 и 1980 года рождения,
В Каменецком районе в реке Лесная,
Каменецкий РОСК выясняет обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти жительницы Каменца назначена судебно-медицинская экспертиза.
Погибшая числилась пропавшей без вести. Заявление о ее исчезновении супруг подал 1 ноября.
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Две истории про так себе воскресенье. Первая: два человека утонули в Полоцком районе. ЧП случилось на озере Щаты. Умерли отец и сын. В МЧС об этом сообщил рыбак. Тоже...
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